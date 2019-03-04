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В Киеве задержали грузинского вора, пытавшегося организовать квартирных воров
04 марта 2019 | 12:07
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Национальная полиция сорвала сходку, организованную уроженцем Грузии, криминальным авторитетом Джачвлиани Лашей в одном из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Лаша по прозвищу "Сфан", организовал встречу с представителями преступных организаций в Киеве, пытаясь наладить связи с ними и курировать квартирных воров и разбойников.
Установлено, что до 2017 года "Сфан" находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии, также его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.
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