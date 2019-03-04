ТЕМА

Солист The Prodigy совершил самоубийство

04 марта 2019 | 15:08

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Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство в прошлые выходные. Об этом сообщили участники музыкального коллектива в соцсети Instagram, передаёт УНН.


"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный и моё сердце разбито", - написал в соцсети Лиам Хоулетт, коллега Кита и участник группы.


Напомним, 4 марта стало известно, что Великобритании в возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт.

По информации СМИ, музыкант был найден мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме в Эссексе.



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