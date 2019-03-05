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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к пересмотру подходов к интеграции с Россией
05 марта 2019 | 10:24
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Лукашенко заявил, что Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.
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