ТЕМА

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к пересмотру подходов к интеграции с Россией

05 марта 2019 | 10:24

распечатать        комментарии [0]       добавить в


Лукашенко заявил, что Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Скоро: Квартирный вопрос Анатолия Гриценко

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100