Вже цих вихідних: БайкЕкспо!

07 марта 2019 | 09:21

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8-10 березня в Міжнародному Виставковому Центрі в місті Києві буде проводитися масштабна спортивна виставка та фестиваль різноманітних івентів. Міжнародна виставка велосипедів БайкЕкспо та виставка спорту АктивСпорт представить для прихильників спорту новинки провідних компаній та відомих брендів.

В рамках виставки планується насичена програма заходів:

- змагання по бодібілдинг та фітнес бікіні (1-й Міжнародний Кубок GPA серед студентів);

- 29-й Кубок NABBA України;

- GPA / WFF Bodybuilding World Cup;

- змагання GPA / GPF Powerlifting World Cup.

- Чемпіонат України з боротьби Хортинг,

- Dyka gonka - гонка з перешкодами,

- змагання з перетягування канату;

- Кубок України з Workout ,

- змагання МТБ на памп-треці

- Традиційні змагання шосерів та фіксерів на міні велотреці.

- змагання з карате;

- змагання зі скалелазіння;

-“ActiveSport Cheer Weekend” – змагання з чірлідінгу.

Також:

- виступи на ВМХ велосипедах,

- KrossFit Banda проведе масштабне тренування та майстер-класи.

З приводу відкриття першого магазину в Україні всесвітньовідома мережа спортивних магазинів

Decathlon приготувала спеціальні акції та новинки на своєму стенді на виставці

АктивСпорт. Компанія презентує 13 видів спорту: біг, футбол, велоспорт, туризм, плавання, фітнес,

кросфіт, кінний спорт, бадмінтон, ролер-спорт, снорклінг, бокс, рибалка.

За додатковою інформацією звертайтесь : 097 521 21 81

[email protected]

http://activesport.kiev.ua/ru/

http://bikeexpo.kiev.ua/ru/



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