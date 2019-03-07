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Вже цих вихідних: БайкЕкспо!
07 марта 2019 | 09:21
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8-10 березня в Міжнародному Виставковому Центрі в місті Києві буде проводитися масштабна спортивна виставка та фестиваль різноманітних івентів. Міжнародна виставка велосипедів БайкЕкспо та виставка спорту АктивСпорт представить для прихильників спорту новинки провідних компаній та відомих брендів.
В рамках виставки планується насичена програма заходів:
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[03.03.2019]
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