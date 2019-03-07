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Вже цих вихідних: БайкЕкспо!

07 марта 2019 | 09:21

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8-10 березня в Міжнародному Виставковому Центрі в місті Києві буде проводитися масштабна спортивна виставка та фестиваль різноманітних івентів. Міжнародна виставка велосипедів БайкЕкспо та виставка спорту АктивСпорт представить для прихильників спорту новинки провідних компаній та відомих брендів.


В рамках виставки планується насичена програма заходів:
- змагання по бодібілдинг та фітнес бікіні (1-й Міжнародний Кубок GPA серед студентів);
- 29-й Кубок NABBA України;
- GPA / WFF Bodybuilding World Cup;
- змагання GPA / GPF Powerlifting World Cup.
- Чемпіонат України з боротьби Хортинг,
- Dyka gonka - гонка з перешкодами,
- змагання з перетягування канату;
- Кубок України з Workout ,
- змагання МТБ на памп-треці
- Традиційні змагання шосерів та фіксерів на міні велотреці.
- змагання з карате;
- змагання зі скалелазіння;
-“ActiveSport Cheer Weekend” – змагання з чірлідінгу.
Також:
- виступи на ВМХ велосипедах,
- KrossFit Banda проведе масштабне тренування та майстер-класи.
З приводу відкриття першого магазину в Україні всесвітньовідома мережа спортивних магазинів
Decathlon приготувала спеціальні акції та новинки на своєму стенді на виставці
АктивСпорт. Компанія презентує 13 видів спорту: біг, футбол, велоспорт, туризм, плавання, фітнес,
кросфіт, кінний спорт, бадмінтон, ролер-спорт, снорклінг, бокс, рибалка.


За додатковою інформацією звертайтесь : 097 521 21 81
[email protected]
http://activesport.kiev.ua/ru/
http://bikeexpo.kiev.ua/ru/



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