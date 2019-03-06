То есть, Владимиру Скачко угрожает реальная опасность оказаться в тюрьме уже на следующей неделе.

"Мне вручили подозрение, на основании которого вручили повестку на допрос. 110 статья звучит очень угрожающе. Меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста не является сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно - я не знаю. Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуация в Украине", - рассказал "Стране" Владимир Скачко

В тексте судебного постановления вину журналиста углядели в написанных им статьях, которые были опубликованы ещё в 2014 году. Тогда, по словам Владимира Скачко, он имел недолгое сотрудничество с двумя изданиями: "РИА новости" и "Украина.ру", но по ряду причин их совместная работа быстро завершилась.

"Базируется все на статье от 16 марта 2014 года "Референдум в Крыму - не уход, а возвращение?" и "Федерализация - путь спасения целостности или дробление Украины?" Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких. Это если бы я обсуждал болезнь диареи у руководства СБУ, а меня обвинили бы, что я призвал заразить их диареей, понимаете?" - рассуждает Владимир Скачко

Для того, чтобы установить факты в посягательстве на территориальную целостность страны, в квартиру журналиста был вызван специальный эксперт. Женщина-филолог на протяжении нескольких часов вычитывала тексты Скачко и выносила свои решения.

"Не знаю, что они искали конкретно, хотя цель была - добыть доказательства, что я в сговоре пытался порвать Украину на куски, разжигая ненависть. По мнению вот этой женщины-специалиста я не люблю Украину. Например, в моих текстах были фразы "гражданская война", "ненька" в кавычках, "киевский режим". Она называла это все наративами и маркерами российской пропаганды, которые мне якобы спущены откуда-то", - рассказывает "Стране" Владимир Скачко

Согласно данным повестки на допрос Владимир Скачко должен прибыть 10 марта в 11 часов утра в Херсонское управление СБУ. Напомним, в Херсонском суде рассматривают дело журналиста Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по статье "госизмена".

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