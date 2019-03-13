|
В Венесуэле надвигается горячая фаза борьбы за власть
13 марта 2019 | 10:37
распечатать комментарии [0] добавить в
Ближайшие дни в Венесуэле станут решающими в плане борьбы за власть. Такое мнение выразил во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в одном из районов Каракаса. Слова оппозиционера приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, информирует УНН.
“Этот процесс (борьбы за власть) требует, чтобы мы были едины и мобилизованы. Несомненно, наступят тяжелые дни, но они будут решающими. Затем вы сможете рассказать своим внукам, как мы освободили Венесуэлу раз и навсегда”, — сказал Гуайдо. По словам оппозиционера, он готов “идти на президентский дворец” Мирафлорес. “Мы наращивали потенциал, мы разговаривали с военными и полицией. Очень скоро, когда мы объединим наши силы, мы пойдем на Мирафлорес”, — заверил он.
Параллельно, Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые члены правительства Венесуэлы покинули страну, и ведут переговоры на тему возможности предоставления им убежища с несколькими государствами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Госдепартаменте специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.
также читайте
[06.03.2019]
[04.03.2019]
[03.03.2019]
|
по теме
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА «ПЕРШОГО ГРУДНЯ» ЗАЯВИЛА ПРО ПІДТРИМКУ ПОРОШЕНКА
13. 03. 2019 | 15:42
Ініціативна група "Першого грудня" заявила про підтриму Петра Порошенко на вибрах президента України. Про це йдеться в зверненні групи стосовно ситуації з виборами Президента України.
В Киеве - разбой с поножовщиной
13. 03. 2019 | 14:16
Трое неизвестных, одна из которых женщина, совершили разбойное нападение на иностранца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Брат Каськива объявлен в розыск
13. 03. 2019 | 14:15
По запросу Национального антикоррупционного бюро Украины объявлен в розыск Александра Каськива - брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
Боинг резко упал в цене после катастрофы в Эфиопии
13. 03. 2019 | 11:58
Компания пережила крупнейшее снижение цены акций с 2001 года.
В Израиле раскрыли детали спецоперации против крупнейшей наркосети, связанной с Украиной
13. 03. 2019 | 10:43
Израильская полиция заявила во вторник, что накрыла сеть торговцев наркотиками, которая использовала мессенджер Telegram и имела связи в Украине, Германии и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»