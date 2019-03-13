В Венесуэле надвигается горячая фаза борьбы за власть

13 марта 2019 | 10:37

Ближайшие дни в Венесуэле станут решающими в плане борьбы за власть. Такое мнение выразил во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в одном из районов Каракаса. Слова оппозиционера приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, информирует УНН.

“Этот процесс (борьбы за власть) требует, чтобы мы были едины и мобилизованы. Несомненно, наступят тяжелые дни, но они будут решающими. Затем вы сможете рассказать своим внукам, как мы освободили Венесуэлу раз и навсегда”, — сказал Гуайдо. По словам оппозиционера, он готов “идти на президентский дворец” Мирафлорес. “Мы наращивали потенциал, мы разговаривали с военными и полицией. Очень скоро, когда мы объединим наши силы, мы пойдем на Мирафлорес”, — заверил он.

Параллельно, Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые члены правительства Венесуэлы покинули страну, и ведут переговоры на тему возможности предоставления им убежища с несколькими государствами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Госдепартаменте специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.