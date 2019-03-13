В Израиле раскрыли детали спецоперации против крупнейшей наркосети, связанной с Украиной

"После нескольких месяцев тайного расследования 42 подозреваемых были задержаны 12 марта утром в Израиле и за рубежом для допроса по подозрению в торговле разными видами наркотиков", - говорится в заявлении израильской полиции.

Транзакции по наркотрафику составили "сотни миллионов" израильских шекелей (десятки миллионов долларов/евро).

Подозреваемые торговали наркотиками через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram.

Полиция обозначила круг подозреваемых как "Преступная организация 420" и опубликовала его организационную структуру, во главе которой стоит один человек, а также иерархия руководителей по финансам, инфраструктуре, безопасности и развитию.

Главный суперинтендант Ави Майберг, глава полицейского подразделения по киберпреступности, который возглавлял расследование, сказал, что круг подозреваемых возглавлял Амос Дов Сильвер, основатель израильского онлайн-рынка наркотиков Telegrass.

Напомним, Сильвер был арестован в Украине рано утром 12 марта, куда он прибыл для переговоров с местными наркобаронами.

Полиция следила за деятельностью Telegrass в течение прошлого года и заметила, что она быстро растет.

"Мы внезапно увидели, как количество дилеров выросло с сотен до тысяч, и почти мгновенно - с 80 000 пользователей до 200 000", - заявил Майберг.

Полиция не раскрыла имена других подозреваемых.

Майберг сказал, что подозреваемые имели дело не только с марихуаной, но также с экстази, ЛСД, кокаином и другими опасными веществами.

Во вторник на сайте Telegrass появилось сообщение на иврите, в котором он назван "черным днем".

"Надеюсь, вы никогда не узнаете, как больно вставать утром, чтобы узнать, что ваши друзья арестованы", - говорится в сообщении. "То, что их дома были перевернуты с ног на голову, что с ними обращались хуже, чем с животными, что их маленьких детей напугали посреди ночи с собаками и жестокими криками".

В своем заявлении полиция заявила, что "зарплата сотрудников и руководителей организации переводилась наличными, биткойнами или наркотиками, при этом скрывая источник средств".

Израильская полиция работала с украинскими, американскими и немецкими правоохранительными органами.

Telegrass позволял продавцам перечислять свои товары и цены, обмениваясь с покупателями самоудаляющимися сообщениями, чтобы договориться о доставке наркотиков.

Задержанный в Киеве Амос Дов Сильвер ранее называл себя активистом легализации марихуаны в Израиле, который не искал в этом финансовой выгоды.