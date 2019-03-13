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Брат Каськива объявлен в розыск
13 марта 2019 | 14:15
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По запросу Национального антикоррупционного бюро Украины объявлен в розыск Александра Каськива - брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
Отметим, что Александр Владимирович Каськив 29 апреля 1984 года рождения скрывается от органов досудебного расследования. Его обвиняют в ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.).
Указано, что он исчез 1 августа 2018 года. Мера пресечения в отношении него не применялась.
Напомним, бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива подозревали в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).
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