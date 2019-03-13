ІНІЦІАТИВНА ГРУПА «ПЕРШОГО ГРУДНЯ» ЗАЯВИЛА ПРО ПІДТРИМКУ ПОРОШЕНКА

Там кажуть саме чинний президент може якнайкраще гарантувати безпеку держави.

Крім того, член групи, дисидент Йосип Зісельс переконує, що завдяки особистим якостям Петра Порошенка сьогодні олігархи дистанційовані від політики. А враховуючи той факт, що він сам є доволі масштабним бізнесменом, вплинути з боку на його рішення неможливо, повідомляє ZIK.

Він наголосив: дисиденти добре знають, що українці зможуть вистояти майже в будь-яких умовах. Втім, не хочуть, аби наш народ повертався у авторитарне минуле.

"Тому підкреслюю: безпека – найголовніше. Буде безпека, буде незалежність країни, буде все решта. У нашій країні ми можемо критикувати владу, ми можемо з нею сперечатись, висловлювати претензії в очі, але зрозумійте, що так може бути не завжди", – підкреслив дисидент.

Він наголосив, що, наприклад, у нашого східного сусіда, Росії, неможливо цього робити.

"Після Революції Гідності ми двічі зустрічалися з Президентом України Петром Порошенком. Це була дуже гостра, а місцями не дуже приємна розмова, бо ми критикували за ті негаразди, які бачили, і які були зосереджені саме на верхівці нашої влади", – розповідає Йосип Зісельс.

З його слів, Петро Порошенко реагував не завжди адекватно, іноді доволі гостро, але, наголошує: з Гарантом можна розмовляти.

"Тому це один із чинників, що спонукує нас говорити, що ми проголосуємо за Президента Порошенка. І у першому турі, і, якщо буде потрібно, в другому. Ми бачили і на Помаранчевій революції, і на Революції гідності, що ціла низка викликів, ціла низка гасел були антиолігархічними", – зауважує громадський діяч.

Він підкреслює, що кожен з учасників думав про це щось своє, але зазначає, що сьогодні потрібно поглянути тверезим оком, де перебувають олігархи, що раніше впливали на владу.

"Де ті, хто добивались політичних рішень завдяки тому, що у них було багато грошей? Де вони сьогодні? Де Фірташ? Під судом в Австрії. Де Коломойський? Сидить в Ізраїлі. Ви відчуваєте можливість Ахметова впливати на політичні рішення влади? Я не відчуваю. Вони дистанційовані", – запевняє дисидент.

Він переконаний, що так відбулося завдяки особистим якостям чинного Президента Петра Порошенка, який сам є доволі масштабним бізнесменом.

"На нього неможливо вплинути. Інша справа, що є ще вплив на парламент. Олігархи мають свої групи у парламенті, відтак намагаються впливати на політичні рішення саме через Верховну Раду. Але впливати з боку на політичні рішення Президента сьогодні неможливо", – заявив Зісельс.

Звернення підписали: В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.