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В Литве разрабатывают проект виртуальной тюрьмы
14 марта 2019 | 11:37
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Как отметил министр юстиции прибалтийской страны Эльвинас Янкявичюс, примером для Литвы стал опыт Польши.
Проект создания виртуальной тюрьмы, который будет способствовать сбережению бюджетных средств и социализации осужденных, разрабатывается в Литве. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
"В текущем году предстоит всесторонне обсудить правовые аспекты такой виртуальной тюрьмы, и будем продвигать этот проект", - сказал он.
Примером для Литвы стал опыт соседней Польши, о котором упомянул министр. "В Польше в виртуальной тюрьме находятся 5 тыс. заключенных. Физически они находятся дома, со специальными браслетами, а контроль обеспечивают около 70 должностных лиц - это минимальные затраты", - отметил Янкявичюс. В Литве, по словам главы ведомства, на двух заключенных приходится один из обеспечивающих надзор.
Согласно данным Минюста, Литва лидирует в евросообществе по числу заключенных на 100 тыс. жителей. "Мы первые в ЕС, и это очень плохая статистика", - сказал министр. При населении в 2,8 млн человек в пенитенциарных учреждениях содержатся около 7 тыс. лиц.
"Тюрьмы переполнены. Они выполняют функцию изоляции, но не социализации. В результате 62% отбывших наказание вновь совершают правонарушения", - сказал Янкявичюс.
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