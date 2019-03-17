Секунова забрали в больницу только сегодня утром.

"Он уже был без сознания и его поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение. Но даже не сделали УЗИ – на выходных в столичной больнице нет врача-узиста. Через пару часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", - добавил Гордейчик.

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