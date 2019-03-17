"У него были проблемы с печенью и язва. На этой неделе подскочила температура до 40,5. Ночью с пятницы на субботу ему стало совсем плохо. Вызвали скорую. Скорая не захотела забирать его в больницу, вкололи что-то и сунули маме бумажку – мол, подпишите что мы приехали и сделали укол. Мама подписала. Потом выяснилось, что это был отказ от госпитализации", - рассказал он.