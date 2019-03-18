ТЕМА

Дружба Путина с Берлускони плохо закончилась для марокканской красавицы

18 марта 2019 | 08:33

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Ее отравили радиоактивными материалами.



Одна из основных свидетелей по делу бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль умерла от отравления радиоактивным веществом, сообщает итальянское агентство ANSA. Речь идет о радиоактивном изотопе кобальта, уточняет газета La Repubblica. «Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами», – пишет издание.

Модель марокканского происхождения Иман Фадиль умерла в начале марта в больнице, где находилась с января. Она была ключевой свидетельницей по «делу Руби», названному так по имени главной фигурантки, марокканской танцовщицы. Берлускони обвиняется в интимных отношениях с девушкой до достижения ею совершеннолетия.

Сильвио Берлускони, которому сейчас 82 года, является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Чили. Гроза и молнии, вызванные извержением вулкана.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100