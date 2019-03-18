Дружба Путина с Берлускони плохо закончилась для марокканской красавицы

18 марта 2019 | 08:33

Ее отравили радиоактивными материалами.



Одна из основных свидетелей по делу бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль умерла от отравления радиоактивным веществом, сообщает итальянское агентство ANSA. Речь идет о радиоактивном изотопе кобальта, уточняет газета La Repubblica. «Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами», – пишет издание.



Модель марокканского происхождения Иман Фадиль умерла в начале марта в больнице, где находилась с января. Она была ключевой свидетельницей по «делу Руби», названному так по имени главной фигурантки, марокканской танцовщицы. Берлускони обвиняется в интимных отношениях с девушкой до достижения ею совершеннолетия.



Сильвио Берлускони, которому сейчас 82 года, является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент.