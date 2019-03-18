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Керченский мост угрожает Азовскому морю

18 марта 2019 | 08:40

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Строительство Россией Крымского моста нарушило водообмен между Черным и Азовским морями, что в будущем нанесет непоправимый вред акватории Азова.


Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар

"Написал мне инженер из Керчи, который высказал опасения о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", - сказал инженер.

Опасения Медовара подтвердили и океанологи. Причина заключается в том, что дно в Керченском проливе шероховатое, а мост приведет к увеличению накоплений на дне. Постепенно произойдет заболачивание территории, что спровоцирует колоссальное нарушение водообмена между морями. 

"Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб - там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может постигнуть участь Аральского моря, от которого ничего не осталось", - заявил инженер-гидрогеолог.

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В России о проблеме знают, поэтому проводили чистку канала. Однако отходы были выброшены не на глубины Черного моря, а около Керченского пролива. Течение снова занесло их в канал, где произошло накопление водорослей.

"Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром - это Черное море", - утверждает Медовар.

Ранее инженер и мостостроитель Георгий Росновский заявил, что Россия, построив Крымский мост на оккупированный полуостров, нарушили все возможные для Керченского пролива нормы судоходства



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