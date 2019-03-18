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BLOOMBERG: АННЕКСИРОВАВ КРЫМ, РФ ПОТЕРЯЛА $150 МЛРД

18 марта 2019 | 08:42

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За пять лет временной оккупации Крыма Россия утратила 10% своего экономического потенциала Об этом указано в материале издания Bloomberg, информирует "ДС".


По подсчетам Bloomberg Economics, за 5 лет санкции США, Евросоюза и других стран Запада привели к потере 6% экономики РФ. Еще около 4% экономика России утратила из-за снижения цены на нефть.

"Скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждение о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года (в США - "ДС"), означают, что ситуация только ухудшится. Количество российских компаний и частных лиц, на которые распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и достигло 700 ", - говорится в сообщении.

Издание указывает, экономические проблемы напрямую влияют на уровень жизни простых россиян, из-за чего их оценка аннексии Крыма меняется. По данным Фонда общественного мнения, в 2019 году только 39% россиян заявили, что аннексия Крыма принесла пользу РФ, тогда как в 2014 году таких было 67%.



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