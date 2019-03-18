BLOOMBERG: АННЕКСИРОВАВ КРЫМ, РФ ПОТЕРЯЛА $150 МЛРД

По подсчетам Bloomberg Economics, за 5 лет санкции США, Евросоюза и других стран Запада привели к потере 6% экономики РФ. Еще около 4% экономика России утратила из-за снижения цены на нефть.

"Скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждение о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года (в США - "ДС"), означают, что ситуация только ухудшится. Количество российских компаний и частных лиц, на которые распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и достигло 700 ", - говорится в сообщении.

Издание указывает, экономические проблемы напрямую влияют на уровень жизни простых россиян, из-за чего их оценка аннексии Крыма меняется. По данным Фонда общественного мнения, в 2019 году только 39% россиян заявили, что аннексия Крыма принесла пользу РФ, тогда как в 2014 году таких было 67%.