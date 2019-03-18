В военной прокуратуре также уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Напомним, пожар на 6-м арсенале Минобороны с последующей детонацией боеприпасов вспыхнул 9 октября 2018 года. Из райцентра Ичня и 30 близлежащих сел сразу были эвакуированы около 12,5 тысяч человек. В результате ЧП пострадало 310 зданий, из которых 4 были разрушены полностью, а 15 стали непригодными для проживания. Погибших людей не было.

В прокуратуре открыли уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил про открытие второго производства - по статье о диверсии, а в прокуратуре назвали виновным во взрывах арсенала "кого-то со взрывчаткой".

Также "Страна" писала, что министр обороны Украины Степан Полторак за взрывы на военных арсеналах наказал 20 генералов.

Страна.ру