Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании [Boeing] в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон)", - отметил телеканал, добавив, что лайнер получился даже немного длиннее, чем нынешний рекордсмен - двухпалубный Boeing 747-8.

По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике - как правило, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах. Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями. Диаметр турбины последних составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км. Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350-375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тыс. км.

Также в компании подчеркивают, что "расход топлива и эксплуатационные расходы [семейства Boeing 777X] будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%". Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.

Скомканная презентация

В понедельник стало известно, что авиастроительная компания отменила масштабную презентацию Boeing 777X в связи с крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии. Как отметило тогда агентство Reuters, компания решила перенести мероприятие на более подходящее время.