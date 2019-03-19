В ОДЕССЕ ЗАДЕРЖАНА БАНДА, ОБИРАВШАЯ ГОМОСЕКОВ

19 марта 2019 | 11:06

Стали известны подробности вчерашнего инцидента с гражданином Финляндии, которого выбросили из окна квартиры в центре Одессы.

Выяснилось, что иностранец стал жертвой группы мошенников, промышлявших на шантаже людей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Вымогатели действовали по известной схеме – знакомились в сайтах ЛГБТ с состоятельными иностранными геями, завязывали виртуальный роман от имени самого младшего члена банды, а затем высказывали желание встретиться лично и назначали свидание в Одессе.



Квартира, где происходили встречи, была заранее оборудована скрытыми видеокамерами. После свидания бандиты врывались в квартиру и начинали психически «прессовать» доверчивого иностранца, вымогая немалые деньги за неразглашение информации о его сексуальных пристрастиях.



Бандой руководил ранее судимый 44-летний одессит Юрий В.. Помимо него в группировке было три родных брата – 21-летний Андрей М., 26-летний Евгений М. и 19-летний Артем М..



Вчера жертвой шантажистов стал 36-летний гражданин Финляндии С. родом из Украины. У него бандиты попробовали выбить 2000 долларов, однако финн оказался не из робкого десятка и отказался платить откупные.



После недолгого скандала бандиты не нашли более разумного способа, чем выбросить бедолагу из окна.



Вымогатели уже задержаны одесскими полицейскими. Как выяснилось, секс-шантажисты промышляли подобным криминальным бизнесом более трех лет. За это время они успели ограбить более десятка жертв с нетрадиционной ориентацией.

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