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В ОДЕССЕ ЗАДЕРЖАНА БАНДА, ОБИРАВШАЯ ГОМОСЕКОВ
19 марта 2019 | 11:06
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Стали известны подробности вчерашнего инцидента с гражданином Финляндии, которого выбросили из окна квартиры в центре Одессы.
Выяснилось, что иностранец стал жертвой группы мошенников, промышлявших на шантаже людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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