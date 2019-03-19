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В КРЫМУ ЗАДЕРЖАН ПРЕЗИДЕНТ КРЫМА

19 марта 2019 | 11:08

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В Симферополе российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.


Как сообщает Крым.Реалии, Большедворова и Кочерова задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат. После этого их поместили в автозак и повезли на медицинское освидетельствование. 
 
Все четверо были доставлены в Крымский научно-практический центр наркологии на улице Февральской, 13. 
 
На данный момент Большедворов и Кочеров отпущены на свободу. 
 
Кочеров рассказал Крым.Реалии, что задержанных «четыре раза обыскивали, заламывали руки». 
 
Также российская прокуратура вручила задержанным предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 
 
Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.

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