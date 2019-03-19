В КРЫМУ ЗАДЕРЖАН ПРЕЗИДЕНТ КРЫМА

Как сообщает Крым.Реалии, Большедворова и Кочерова задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат. После этого их поместили в автозак и повезли на медицинское освидетельствование.



Все четверо были доставлены в Крымский научно-практический центр наркологии на улице Февральской, 13.



На данный момент Большедворов и Кочеров отпущены на свободу.



Кочеров рассказал Крым.Реалии, что задержанных «четыре раза обыскивали, заламывали руки».



Также российская прокуратура вручила задержанным предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской деятельности.



Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.

Досье