Венесуэла рассматривает в качестве главных направлений экспорта нефти Россию и Китай

"Сообщив, что Венесуэла остановила экспорт нефти в Индию, министр подчеркнул, что в качестве основных направлений рассматриваются Россия и Китай", - говорится в сообщении. Кеведо также подчеркнул, что его страна "работает над диверсификацией экспортных рынков".

По словам венесуэльского министра, в его стране принимаются меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти.

Ранее в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку Кеведо отметил, что среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале 2019 года составляла 1,43 млн баррелей.