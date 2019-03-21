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Известного футболиста арестовали за перевозку наркотиков
21 марта 2019 | 09:16
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Бывшего полузащитника сборной Колумбии Джона Джон Виафара арестовали за перевозку наркотиков.
Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на AP. Арест бывшего футболиста проводился по запросу правоохранительных органов штата Техас (США).
Американские следователи считают, что Джон Виафара участвовал в схемах по торговле наркотиками. Футболист вместе с сообщниками транспортировал запрещенные препараты из Колумбии в Центральную Америку и США. Джон Виафара был арестован в городе Кали на юге Колумбии. Полиция задержала футболиста, в отчете говорится, что он превысил скорость и управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Джон Виафара также попал в незначительное ДТП.
Футболист завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за ряд колумбийских клубов, а также за "Портсмут", "Саутгемптон" и "Сосьедад". За национальную команду Джон провел 43 матча.
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