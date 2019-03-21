ТЕМА

Известного футболиста арестовали за перевозку наркотиков

21 марта 2019 | 09:16

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Бывшего полузащитника сборной Колумбии Джона Джон Виафара арестовали за перевозку наркотиков.


 

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на AP. Арест бывшего футболиста проводился по запросу правоохранительных органов штата Техас (США).

Американские следователи считают, что Джон Виафара участвовал в схемах по торговле наркотиками. Футболист вместе с сообщниками транспортировал запрещенные препараты из Колумбии в Центральную Америку и США. Джон Виафара был арестован в городе Кали на юге Колумбии. Полиция задержала футболиста, в отчете говорится, что он превысил скорость и управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Джон Виафара также попал в незначительное ДТП.

Футболист завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за ряд колумбийских клубов, а также за "Портсмут", "Саутгемптон" и "Сосьедад". За национальную команду Джон провел 43 матча.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Индия. Похоронный ритуал.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100