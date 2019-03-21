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Аваков: поліція майже готова до автоматичної фіксації порушень на дорогах, а суспільство - ні
21 марта 2019 | 08:51
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Арсен Аваков: До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Про це 20 березня, заявив міністр внутрішніх справ в інтерв'ю Дмитру Гордону.
«Майже все зроблене. Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в Парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення», - сказав Арсен Аваков.
Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ зазначав, що питання дорожньої безпеки має стати пріоритетом не тільки для МВС, але й для власників доріг.
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