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Россия: закручивание гаек продолжается
22 марта 2019 | 15:37
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С 1 января 2020 года в России планируется ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет - телефонов, планшетов, ноутбуков. Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, и в первом чтении его рассмотрят на текущей пленарной неделе.
Автором инициативы выступила глава временной комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова, которая ранее вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым вносила в Думу закон о «суверенном интернете».
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