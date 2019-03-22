Россия: закручивание гаек продолжается

22 марта 2019 | 15:37

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

С 1 января 2020 года в России планируется ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет - телефонов, планшетов, ноутбуков. Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, и в первом чтении его рассмотрят на текущей пленарной неделе.

Автором инициативы выступила глава временной комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова, которая ранее вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым вносила в Думу закон о «суверенном интернете».



Производителей и импортеров обяжут регистрировать устройства по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI, рассказала Бокова.



Устройства, приобретенные за границей, россияне смогут зарегистрировать самостоятельно с помощью сайта госуслуг. Это будет необходимо сделать в течение нескольких месяцев.



Устройства без регистрации оператор сотовой связи будет обязан заблокировать.



Стоимость регистрации телефона будет составлять 100 рублей, а все данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :