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В Кропивницком сгорели 18 автомобилей
29 марта 2019 | 09:52
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В пожаре, который возник в результате взрыва автоцистерны с газом в Кропивницком 27 марта дотла сгорели 18 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Так, сообщается, что полностью сгорели 18 автомобилей, а еще 10 транспортных средств были повреждены.
В результате пожара травмированы 4-е человек (из них 2 сотрудников ГСЧС), которые сейчас находятся в Кировоградской областной больнице, а именно: начальник караула 1 ГПСЧ 1 ГПРЗ г. Кропивницкий, старший помощник начальника дежурной смены (по вопросам оперативного реагирования) ОКЦ Управление и двое граждан 1960 и 1977 г.р., говорится в сообщении.
Причины возгорания пока не установлены.
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