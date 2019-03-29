В Кропивницком сгорели 18 автомобилей

29 марта 2019 | 09:52

В пожаре, который возник в результате взрыва автоцистерны с газом в Кропивницком 27 марта дотла сгорели 18 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Так, сообщается, что полностью сгорели 18 автомобилей, а еще 10 транспортных средств были повреждены.

В результате пожара травмированы 4-е человек (из них 2 сотрудников ГСЧС), которые сейчас находятся в Кировоградской областной больнице, а именно: начальник караула 1 ГПСЧ 1 ГПРЗ г. Кропивницкий, старший помощник начальника дежурной смены (по вопросам оперативного реагирования) ОКЦ Управление и двое граждан 1960 и 1977 г.р., говорится в сообщении.



В городском совете Кропивницкого добавили, что начальник караула 1 ГПСЧ 1 ГПРЗ г. Кропивницкий получил ожоги рук и головы I, II степени, состояние среднее стабильное, а старший помощник начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования ОКЦ Управление ГСЧС Украины в Кировоградской области имеет ожоги головы и шеи I, II степени, его состояние легкое, оба находятся в ожоговом отделении Кировоградской областной больницы.



Еще одно гражданское лицо 1960 года получило ожоги туловища II, III степени, его состояние тяжелое и гражданин находится в реанимационном отделении Кировоградской областной больницы.

Причины возгорания пока не установлены.



По данным пресс-службы полиции, правоохранители начали расследовать пожар на автостоянке в Кропивницком. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.