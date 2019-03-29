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NASA провело испытания системы спасения корабля Orion

29 марта 2019 | 12:40

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Американское космическое агентство NASA провело испытания двигателя для системы спасения нового американского космического корабля Orion. Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, двигатель предназначен для безопасного отвода корабля в сторону от ракеты-носителя в случае возникновения неполадок при старте, сообщает УНН.


На испытательном стенде корпорации Nortrop Grumman в Элктоне (штат Мэриленд) двигатель проработал 30 секунд и обеспечил тягу в 31 кН. При испытании по очереди включались восемь сопел, расположенных по окружности корпуса. За счет них корабль при аварийном отделении от ракеты-носителя сможет осуществить ориентацию в пространстве и обеспечить отход корабля. В случае, если старт пройдет штатно, то двигатель системы спасения будет сброшен вместе с разгонным блоком.

“Это испытание — первое из серии, по итогам которых будет дана оценка возможностей использования двигателя в будущих пилотируемых полетах”, — сообщили в NASA.

Неделей ранее управление провело у побережья Северной Каролины испытания системы стабилизации при приводнении корабля.

Капсулу многоразового использования Orion должна выводить на орбиту космическая транспортная система SLS — супертяжелая ракета, которая находится в разработке и предназначена для лунных экспедиций. Однако если эта ракета-носитель не будет готова к 2020 году, то, по данным Space.com, Orion может быть выведена на орбиту коммерческой ракетой-носителем.

Свой первый испытательный полет в автоматическим режиме Orion сделал в декабре 2014 года с помощью ракеты Delta IV компании Boeing, однако ее эксплуатация для пилотируемых миссий в дальнейшем не планируется. В связи с этим NASA уже давно изучает вопрос о том, будут пригодны для запусков нового корабля носители, в первую очередь, Atlas V корпорации Lockheed Martin.

Как сообщал УНН, в ближайшие годы NASA планирует использовать корабль Orion и SLS для полетов к Луне, которые должны стать важным этапом подготовки экспедиции на Марс, запланированной на середину 2030 х годов. Американское космическое ведомство хотело бы в июне 2020 отправить новый корабль к Луне в автоматическом режиме и без экипажа, а в 2022-м осуществить его пилотируемый полет к естественному спутнику Земли.



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