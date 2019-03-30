Взрыв в порту на Одеещине

30 марта 2019 | 09:58

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, передает "ДС".

В результате взрыва ожоги лица получил один из рабочих, который неподалеку проводил сварочные работы.

По имеющейся информации, взрыв и последующее возгорание многотонной силосной емкости для хранения зерновых культур произошло во время загрузки зерна.

Предварительная причина взрыва - мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и спасатели. После установления обстоятельств происшествия ей будет дана надлежащая правовая квалификацию.