Задержание произошло в Киеве в ходе проведения специальных мероприятий. Правоохранителями был арестован мужчина, 1978 г. р., который с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске за факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ "Приватбанк". Аброськин напомнил, что нападение на автомобиль инкассаторов произошло в поселке Купянск-Узловой Харьковской области 21 июля 2016 года. Злоумышленники похитили 5,5 млн гривен.

На сегодняшний день Дзержинский суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.