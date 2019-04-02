Президентом Словаччини обрали антикорупційну активістку Зузану Чапутову

Згідно з даними підрахунку майже всіх голосів виборців, Зузана Чапутова отримала 58% і перемогла віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, якого підтримувала правляча соціал-демократична партія.

45-річна Зузана Чапутова, яка не має досвіду роботи на державних посадах, назвала вибори боротьбою між добром та злом.

Вибори проходили на тлі розслідування вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака, який писав про зв'язки політиків з організованою злочинністю. Його застрелили разом з нареченою в лютому 2018 року.

Вбивство Кучака призвело до масових акцій протесту та відставки уряду соціал-демократа Роберта Фіцо, що керував країною багато років.

У березні 2019 року у замовленні вбивства журналіста звинуватили впливового бізнесмена Мар'яна Кочнера, окрім нього на лаві підсудних опинилося ще четверо людей.

Зузана Чапутова назвала вбивство Яна Кучака однією з причин, чому вона вирішила балотуватися на посаду президента.

Хоча у Словаччині посада президента за повноваженнями набагато поступається керівнику уряду, ці президентські вибори розглядаються як лакмусовий папірець змін у суспільстві після вбивства журналіста.

Пані Чапутова стала відомою як юристка, що 14 років судилася за закриття звалища токсичних відходів в місті Пезінок, де рівень захворювань на лейкемію у 8 разів перевищував середній по країні.

Одним з її супротивників був саме бізнесмен Мар'ян Кочнер, який представляв інтереси компанії, що виступала за розширення звалища.

За свою діяльність у 2016 році вона отримала "екологічний Нобель" - Goldman Environmental Prize.

Зузана Чапутова розлучена і виховує двох дітей.

Чому це розрив шаблонів для Центральної Європи

Пані Чапутова йшла на вибори як незалежний кандидат, але є заступницею лідера новоствореної ліберальної партії єврооптимістів "Прогресивна Словаччина". Ця політична сила не має місць у парламенті, але має шанс туди потрапити на парламентських виборах 2020 року.

В країні, де одностатеві шлюби ще не є легальними, новообрана президентка підтримує права ЛГБТ.

"Я покладаюся на традиційні християнські цінності, такі як співчуття і любов до наших сусідів і людей, які належать до меншин", - зазначила вона під час президентських дебатів.

Перемогу пані Чапутової полегшила асоціація у виборців її конкурента Мароша Шефчовича з екс-прем'єром Робертом Фіцо.рош Шефчович мав досвід у політиці, але значно відставав від конкурентки за популярністю

52-річний дипломат, пан Шефчович був випускником елітного Московського державного інституту міжнародних відносин, а в травні 1989 року - за півроку до падіння режиму - подав заяву на вступ до Комуністичної партії Чехословаччини.

З точки зору сприйняття виборців, він був політично "старим" у порівнянні з "новачком" Зузаною Чапутовою.

"Вона є надійною, незалежною від істеблішменту, і представляє позитивні зміни", - зазначив напередодні виборів в коментарі BBC News старший науковий співробітник German Council on Foreign Relations (DGAP) в Берліні Мілан Ніч.

Він вважає, що перемога Чапутової - це зворотна тенденція для країн Вишеградської групи, де при владі закріпилися сили, що критикують ліберальну політику та Євросоюз - такі як уряд Віктора Орбана в Угорщині та уряд "Права і справедливості" в Польщі.

"Перемога Чапутової представила б інше обличчя Центральної та Східної Європи, показуючи альтернативу неліберальним силам та централізованому політичному контролю, який розвинувся в Угорщині та Польщі", - наголошує пан Ніч.

На його думку, перемога Чапутової може також надихнути польську опозицію об'єднати зусилля проти правлячої партії "Право та справедливість".

ВВС