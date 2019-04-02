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Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
02 апреля 2019 | 13:50
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Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.
Помимо этого, Силуанов рассказал, что Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В случае положительного решения Белоруссия до конца апреля получит от фонда еще 200 миллионов долларов.
PS. Прекрасная иллюстрация т.н. "Союзного государства": две части одного типа союзного государства рассчитываются между собой в валюте Соединенных Штатов Америки. Против экономики не попрёшь, это всего-лишь две банановые республики.
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