Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией

02 апреля 2019 | 13:50

Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

Помимо этого, Силуанов рассказал, что Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В случае положительного решения Белоруссия до конца апреля получит от фонда еще 200 миллионов долларов.



PS. Прекрасная иллюстрация т.н. "Союзного государства": две части одного типа союзного государства рассчитываются между собой в валюте Соединенных Штатов Америки. Против экономики не попрёшь, это всего-лишь две банановые республики.