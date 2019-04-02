ТИМОШЕНКО ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ В КАЧАНОВСКОЙ КОЛОНИИ

На территории исправительного учреждения расположился избирательный участок 631375. Всег в голосовании принял участие 271 человек. В итоге Юлия Тимошенко получила 110 голосов, Владимир Зеленский - 68, а действующий президент Петр Порошенко - 20.



Напомним, в Харьковской области на 13 из 14 округов победу одержал Владимир Зеленский. На втором месте расположился Юрий Бойко, который стал первым в 176-м округе. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, в целом выборы прошли без системных нарушений.

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