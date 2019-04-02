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ТИМОШЕНКО ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ В КАЧАНОВСКОЙ КОЛОНИИ

02 апреля 2019 | 13:51

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В Харькове кандидат в президенты Юлия Тимошенко получила большинство голосов в Качановской колонии, где она отбывала наказание с 2011 по 2014 год. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.


На территории исправительного учреждения расположился избирательный участок 631375. Всег в голосовании принял участие 271 человек. В итоге Юлия Тимошенко получила 110 голосов, Владимир Зеленский - 68, а действующий президент Петр Порошенко - 20. 
 
Напомним, в Харьковской области на 13 из 14 округов победу одержал Владимир Зеленский. На втором месте расположился Юрий Бойко, который стал первым в 176-м округе. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, в целом выборы прошли без системных нарушений.

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