Рост количества людей на Земле будут сопровождать старением населения, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией. На сегодня в мире средний уровень рождаемости на одну женщину (2,5 ребенка) достигнет 2,4 рождений на женщину в 2030 году. К 2050 году 70% населения мира будет проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

В мире растет количество людей, старше 65 лет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке. К 2050 году эти показатели вырастут до 28% и 23% соответственно. За этот период увеличится доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне – с нынешних 8% до 18%. В свою очередь в Африке, где сейчас молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%. Несмотря на старение населения, около половины пожилых людей в мире не получают пенсию.

Относительно урбанизации, то сейчас больше половины - около 56% - населения мира живет в городах. В будущем прирост населения будет происходить за счет увеличения жителей города. По прогнозам, в 2030 году они будут составлять 60% населения стран мира, а к 2050 году – примерно 68%. За последние 25 лет во всем мире повысился уровень благосостояния населения – увеличилась продолжительность жизни, на 40% снизились масштабы материнской смертности, а также сократилось количество тех, кто живет в крайней бедности.

С 1994 года по 2019 год существенно сократился уровень смертности детей до пяти лет – на 54%. За этот период также во всем мире выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни - с 64,9 года до 72,3 года. Ожидается, что к 2030 году люди "прибавят" еще два года.