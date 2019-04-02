Такие парковки, по словам заместителя министра, позволяют сэкономить место, ведь они занимают небольшие участки земли, а также время водителей - так как весь процесс происходит автоматически. Возможность проектирования таких парковок была только недавно нормирована в государственных строительных нормах.

До этого в ГСН была закреплена возможность проектирования только обычных и механизированных гаражей, то есть, таких, где вертикальное перемещение автомобилей осуществляется с помощью специальных подъемников или механизмов, а горизонтальное, непосредственно на машиноместо - при участии водителя.

Принцип работы автоматизированных гаражей связан с полной автоматизацией всех процессов, когда и въезд, и выезд автомобиля на место для парковки происходит без участия водителя и пассажиров. Управление устройством для перемещения автомобилей и контроль его работы в автоматизированных гаражах предусматривается из помещения диспетчерской. Она располагается на посадочном этаже.

При проектировании автоматизированных гаражей необходимо предусматривать доступ персонала для технического обслуживания на каждый ярус размещения автомобилей и к каждому месту стоянки.