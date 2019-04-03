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У русских временные трурдности с канализацией
03 апреля 2019 | 09:22
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Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год.
Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля.
Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т.д.) в исследовании Росстата.
Ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим таким исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам комплексного наблюдения условий жизни за 2016 год, канализация отсутствовала у 23,6% населения. Тогда 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.
В 2014 году канализация была доступна 73% населения, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — уже 78%.
Также около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут, — они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.
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