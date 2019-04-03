|
Крупный спортивный бренд инвестирует 80 млн евро в строительство завода в Виннице Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/126068-krupnyy-sportivnyy-brend-investiruet-80-mln-evro-v-stroitelstvo-zavoda-v-vinnitse#ixzz5jxpgL3Pp
03 апреля 2019 | 08:27
распечатать комментарии [0] добавить в
Мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 гектаров для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения. Об этом сообщает Ukraine Now.
Завод на земельном участке на территории Винницкого индустриального парка будет производить лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления.
Компания планирует инвестировать в завод 80 миллионов евро и создать около 1000 рабочих мест с выходом на полную производственную мощность.
также читайте
[02.04.2019]
[01.04.2019]
[30.03.2019]
|
по теме
У русских временные трурдности с канализацией
03. 04. 2019 | 09:22
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год.
Шансы мировой рецессии весьма велики
03. 04. 2019 | 09:13
Moody's не исключает начала в ближайшее время глобальной рецессии.
В Украине парковки обяжут делать многоуровневыми и автоматизированными
02. 04. 2019 | 14:01
В Украине с 1 июля вступает в силу норма о проектировании автоматизированных парковок в крупных городах. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
В ООН рассказали, как изменится население планеты уже через 30 лет
02. 04. 2019 | 14:00
В докладе Генерального секретаря ООН говорится, что численность людей на Земле в 2019 году достигла 7,7 млрд человек, а к 2050 году она станет около 9,7 млрд человек, передает "Интерфакс".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»