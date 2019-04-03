Крупный спортивный бренд инвестирует 80 млн евро в строительство завода в Виннице Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/126068-krupnyy-sportivnyy-brend-investiruet-80-mln-evro-v-stroitelstvo-zavoda-v-vinnitse#ixzz5jxpgL3Pp

03 апреля 2019 | 08:27

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Мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 гектаров для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения. Об этом сообщает Ukraine Now.

Завод на земельном участке на территории Винницкого индустриального парка будет производить лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления. Компания планирует инвестировать в завод 80 миллионов евро и создать около 1000 рабочих мест с выходом на полную производственную мощность.

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