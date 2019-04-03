|
Шансы мировой рецессии весьма велики
03 апреля 2019 | 09:13
распечатать комментарии [0] добавить в
Moody's не исключает начала в ближайшее время глобальной рецессии.
Мировая экономика «с высокой вероятностью» впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев, заявил CNBC старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди.
«Деловые настроения во всем мире чрезвычайно хрупки», — сказал экономист. По его словам, недавний опрос, проведенный Moody’s, показал, что доверие среди компаний было самым слабым с момента окончания финансового кризиса десять лет назад.
«Бизнес действительно на грани, и я думаю, что это из-за этой торговой войны. И если она не будет прекращена в ближайшие два-три месяца, я думаю, что глобальная рецессия весьма вероятна», — заявил Занди.
Если переговоры между США и Китаем сорвутся и закончатся без торговой сделки, это может еще больше навредить деловым настроениям и подтолкнуть компании к сокращению найма. Когда это произойдет, безработица увеличится и потребители потеряют веру в экономику, пояснил Занди.
«Разница между растущей экономикой и рецессией заключается в вере — вере в то, что с экономикой все будет в порядке. И если вы потеряете веру, никакие центральные банки не вернут это. Это рецессия», — подчеркнул Занди.
Напомним, что восьмой раунд торговых переговоров по устранению торговых противоречий прошел в Пекине 28-29 марта.
Участники переговоров в ходе консультаций обсудили детали текста двустороннего соглашения и добились нового прогресса. Переговоры на высоком уровне продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.
Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, — это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Занди сказал, что его «очень субъективное» предположение состоит в том, что вероятность «жесткого» Brexit высока: экономист оценивает ее как один к трем.
«В случае Brexit без сделки..., конечно, экономика Великобритании и экономика ЕС будут в рецессии, и я думаю, что остальная часть мировой экономики будет недалека от этого», — отметил он.
также читайте
[02.04.2019]
[01.04.2019]
[30.03.2019]
|
по теме
У русских временные трурдности с канализацией
03. 04. 2019 | 09:22
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год.
Крупный спортивный бренд инвестирует 80 млн евро в строительство завода в Виннице Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/126068-krupnyy-sportivnyy-brend-investiruet-80-mln-evro-v-stroitelstvo-zavoda-v-vinnitse#ixzz5jxpgL3Pp
03. 04. 2019 | 08:27
Мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 гектаров для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения. Об этом сообщает Ukraine Now.
В Украине парковки обяжут делать многоуровневыми и автоматизированными
02. 04. 2019 | 14:01
В Украине с 1 июля вступает в силу норма о проектировании автоматизированных парковок в крупных городах. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
В ООН рассказали, как изменится население планеты уже через 30 лет
02. 04. 2019 | 14:00
В докладе Генерального секретаря ООН говорится, что численность людей на Земле в 2019 году достигла 7,7 млрд человек, а к 2050 году она станет около 9,7 млрд человек, передает "Интерфакс".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»