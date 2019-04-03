ТЕМА

Шансы мировой рецессии весьма велики

03 апреля 2019 | 09:13

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Moody's не исключает начала в ближайшее время глобальной рецессии.


Мировая экономика «с высокой вероятностью» впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев, заявил CNBC старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди.

«Деловые настроения во всем мире чрезвычайно хрупки», — сказал экономист. По его словам, недавний опрос, проведенный Moody’s, показал, что доверие среди компаний было самым слабым с момента окончания финансового кризиса десять лет назад.

«Бизнес действительно на грани, и я думаю, что это из-за этой торговой войны. И если она не будет прекращена в ближайшие два-три месяца, я думаю, что глобальная рецессия весьма вероятна», — заявил Занди.

Если переговоры между США и Китаем сорвутся и закончатся без торговой сделки, это может еще больше навредить деловым настроениям и подтолкнуть компании к сокращению найма. Когда это произойдет, безработица увеличится и потребители потеряют веру в экономику, пояснил Занди.

«Разница между растущей экономикой и рецессией заключается в вере — вере в то, что с экономикой все будет в порядке. И если вы потеряете веру, никакие центральные банки не вернут это. Это рецессия», — подчеркнул Занди.

Напомним, что восьмой раунд торговых переговоров по устранению торговых противоречий прошел в Пекине 28-29 марта.

Участники переговоров в ходе консультаций обсудили детали текста двустороннего соглашения и добились нового прогресса. Переговоры на высоком уровне продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, — это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Занди сказал, что его «очень субъективное» предположение состоит в том, что вероятность «жесткого» Brexit высока: экономист оценивает ее как один к трем.

«В случае Brexit без сделки..., конечно, экономика Великобритании и экономика ЕС будут в рецессии, и я думаю, что остальная часть мировой экономики будет недалека от этого», — отметил он.



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