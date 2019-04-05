Порошенко сменил зампреда СБУ

В то же время уволен Сергей Базюк с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Соответствующие указы №102/2019 и №103/2019 Глава государства пидписал 4 апреля, передает УНН.