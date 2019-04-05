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Порошенко сменил зампреда СБУ

05 апреля 2019 | 11:51

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Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Соответствующие указы №102/2019 и №103/2019 Глава государства пидписал 4 апреля, передает УНН.


"Назначить Косинского Владислава Владимировича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время уволен Сергей Базюк с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, 14 марта стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведкиУкраины Егора Божко.

Президент назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко.



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