ТЕМА

Ангола возвращается в лоно России

05 апреля 2019 | 13:04

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Как отметил президент Анголы Жоау Лоуренсу, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны договорились приложить необходимые усилия для того, чтобы страны "и далее сближались"


 Луанда нуждается в российском вооружении и боевой технике, поэтому заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с Москвой. Об этом заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, в ходе состоявшихся в четверг переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны пришли к выводу, что есть еще много областей для развития двустороннего сотрудничества. "Например, Ангола традиционно является закупщиком российского вооружения и боевой техники, которые необходимы для защиты нашей территории, - указал Лоуренсу. - Так что это та область, где мы хотели бы расширять сотрудничество с Москвой".

Президент Анголы также выразил заинтересованность в новых российских инвестициях в такие сферы, как здравоохранение, туризм, культура, рыболовство, добыча полезных ископаемых. "На переговорах с президентом России договорились приложить необходимые усилия для того, чтобы наши страны и далее сближались, чтобы мы могли бы расширять сотрудничество в целях укрепления нашей экономики", - подчеркнул он.

В настоящее время взаимодействие в оборонной сфере между РФ и Анголой регулируется подписанным в 2006 году межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Дополнительно в 2013 году было подписано межправительственное соглашение о реализации Программы военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества по вопросам правоохранительной деятельности (не вступила в силу).

 

В 2013 году был заключен контракт с "Рособоронэкспортом" на общую сумму $1 млрд на поставку 18 истребителей Су-30К с вооружениями, транспортных вертолетов Ми-17, танков, стрелкового оружия, боеприпасов, а также запчастей к ранее поставленной технике советского производства. В Анголе работает представительство Ростеха, которое обслуживает интересы "Рособоронэкспорта".



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