Ким Чен Ын посетил крупнейшую стройку КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл в уезд Самчжиён, где ведется крупнейшая стройка народной республики по возведению нового современного города, чтобы лично ознакомиться с ходом работ. Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый и любимый высший руководитель, осматривая строительство уездного центра, ознакомился с ходом работ, - отмечается в сообщении агентства. - Он [Ким Чен Ын] сказал, что строители, несмотря на холодные зимние условия, заметно продвинулись вперед, и всего лишь за последние месяцы уездный центр вновь неузнаваемо изменился".

По данным ЦТАК, лидер КНДР побывал в одной из квартир жилого дома, где уже полностью завершились строительные и отделочные работы, а также пообщался с первыми жительницами нового города. Как отмечает агентство, это молодые девушки-тройняшки Чан Ын Хе, Чан Чхун Сир и Чан Бо Даб, приехавшие в Самчжиён из Пхеньяна в числе "героической молодежи с чистой душой благоустроить уезд родного края".

Помимо жилых домов и административных зданий в новом городе планируется построить уездную народную больницу, оборудованную новейшим диагностическим оборудованием, а также современную научно-техническую библиотеку.

Картофельная мука и черничные напитки

Ким Чен Ын в ходе поездки в уезд Самчжиён ознакомился с ходом работ на нескольких предприятиях. В частности, он посетил фабрику по производству картофельной муки и осмотрел завод, который будет выпускать различные напитки из ягод черники.

"Гул победы в благоустройстве уезда Самчжиён является демонстрацией мощи и экономического потенциала нашего государства", - приводит агентство заявление Ким Чен Ына, который остался доволен увиденным в ходе своей инспекционной поездки. Как отмечает ЦТАК, лидер КНДР поручил "превратить уезд Самчжиён в город, в котором сконцентрирована современная цивилизация". По словам Ким Чен Ына, которые приводит агентство, "этот город должен стать уникальным и неповторимым, а уезд - самым богатым в стране".

Руководство КНДР уделяет самое пристальное внимание реализации крупнейшего строительного проекта в народной республике. Ранее Ким Чен Ын посещал строительство нового города в Самчжиёне в октябре прошлого года и поставил задачу завершить работы на один год раньше намеченного срока: до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.