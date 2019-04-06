ДИРЕКТОР НАБУ СЫТНИК ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ШАБУНИНЫМ И АДВОКАТОМ КОЛОМОЙСКОГО

3 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник провел встречу с Виталием Шабуниным, главой общественной организации "Центр противодействия коррупции", и Андреем Богданом, одним из адвокатов Игоря Коломойского, а также одним из руководителей избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Что могло быть предметом встречи, и обсуждались ли на ней дела, связанные с "Приватбанком" и приближающимися президентских выборами, а также какие вопросы на встрече поднимались - Сытник и Богдан комментировать не стали.

Однако информацию о встрече подтвердил Виталий Шабунин.

"После презентации антикоррупционной адженды, которую представители общественных организаций делали кандидатам в президенты накануне первого тура выборов, команда Зеленского попросила о содействии в организации встреч с руководителями антикоррупционных учреждений. Их интересовало, что мешает вновь созданным антикоррупционным институтам работать на полную эффективность", - рассказал Шабунин.

По его информации, встреча с директором НАБУ состоялась 3 апреля в 19:30 в помещении Бюро.

"Команду Зеленского представлял Андрей Богдан. Я модерировал эту встречу как представитель общественного сектора и могу подтвердить, что ни одно уголовное производство во время встречи не обсуждалось. Насколько мне известно, планируются аналогичные встречи с руководителями других антикоррупционных органов", - отметил Шабунин.

Встреча Зеленского с экспертами "Центра противодействия коррупции" по вопросу представления антикоррупционной программы состоялась 30 января.

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