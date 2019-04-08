Россия: дети гибнут в нужниках

08 апреля 2019 | 09:00

Только в минувшем году в России семеро детей утонули в уличных туалетах.

Только в 2018 году семеро детей, которых искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», утонули в выгребных ямах уличных туалетов, говорится на странице сообщества в Facebook.

По данным «Росстата», 22,6% россиян не имеют доступа к центральной канализации. «Для нас, поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“, эти цифры звучат особенно страшно, потому что это не только вопрос гигиены и проникновения цивилизации, но и детской безопасности. Мы неоднократно участвовали в поисках детей, которых находили утонувшими в деревенских туалетах», — пишут волонтеры.

Только в 2018 году, по данным отряда, так погибли: шестнадцатилетняя девочка — в Ростовской области, десятилетний мальчик — в Свердловской, двухлетний мальчик — в Самарской, семилетний мальчик — в Оренбургской области. Двое мальчиков — четырех и шести лет — утонули в Волгоградской области. В Брянской области четырехлетний мальчик утонул в школьном туалете. При этом в «Лиза Алерт» подчеркнули, что далеко не все случаи им известны.

«Мало кто расценивает туалет в собственном дворе как опасность, мало кому приходит в голову, что такая обычная вещь, как уличный сортир, может стать причиной гибели», — говорится на странице сообщества. В выгребных ямах тонут не только дети, но и взрослые — целыми семьями. Гибнут, пытаясь вытащить упавший телефон, заменяя настил, спасая ребенка.

Волонтеры просят всех, кто проживает в домах без центральной канализации или планирует вывозить детей летом на дачу, обезопасить свои туалеты.

В отряде «Лиза Алерт» написали на этот счет инструкцию. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребенок. Яма должна быть неглубокой и постоянно опорожняться. Вход в туалет должен запираться снаружи так, чтобы ребенок не мог войти в него самостоятельно. Деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться под его весом. Если у вас септик, отверстие должно надежно запираться. Если рядом с домом или дачей есть заброшенные туалеты — засыпьте, заколотите, но не надейтесь, что дети туда не сунутся.

«Сходите в школу и посмотрите на туалет, которым ребенок там пользуется. Требуйте от администрации школы обеспечить меры безопасности», — советуют в поисково-спасательном отряде.

Дети должны знать: если в выгребную яму что-то провалилось, ни в коем случае нельзя доставать это самостоятельно. И если пропал ребенок, в первую очередь нужно проверить туалет, советуют волонтеры.

Росбалт