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Президента Федерации футбола Украины допросила прокуратура Швейцарии
08 апреля 2019 | 08:54
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Прокуратура швейцарского города Поррантрюи допросила президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, которого подозревают в угрозах в адрес журналиста Арно Беда. По словам прокурора, допрос члена исполнительного комитета УЕФА Павелко длился три часа.
“Я подтверждаю, что допрос прошел в конструктивной атмосфере”, — сказала прокурор Лори Рот и отказалась от дальнейших комментариев. Также прокурор выдала предписание указывающее заинтересованной стороне соблюдать конфиденциальность до завершения расследования, сообщают СМИ.
Как известно, журналист Арно Беда около шести месяцев изучал деятельность президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, которого подозревают в растрате 4 млн евро средств УЕФА и выводе 1,5 мн евро в оффшор в ОАЭ. Швейцарский журналист подал иск в прокуратуру из-за угроз, которые поступили 7 ноября прошлого года с номера, который может принадлежать Павелко.
Как сообщалось, в Украине в январе 2019 года НАБУ открыло угловное дело вотношении Павелко по факту незаконного обогащения. В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что у Павелко есть незадекларированные жилье и автомобиль Bentley. Также глава ФФУ якобы совершил другие расходы на 20 млн гривен, не указав их в декларации.
Укррудпром
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