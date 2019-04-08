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Суд повернув киянам частину скверу в центрі

08 апреля 2019 | 10:34

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Рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов столичної прокуратури в інтересах держави про витребування земельних ділянок вартістю понад 37 млн грн на вул. Архітектора Городецького, залишено без змін. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.


“Постановою Північного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов столичної прокуратури в інтересах держави про витребування земельних ділянок вартістю понад 37 млн грн на вул. Архітектора Городецького на Печерську з незаконної власності приватного товариства”, — йдеться у повідомленні.

Зазначена земля є частиною скверу та також прибудинковою територією двох житлових будинків.

У 2009 році Київрада передала ці ділянки приватному товариству під будівництво підземного багатоповерхового паркінгу з приміщеннями адміністративного, торговельного та громадського призначення.

Судами різних інстанцій вказане рішення Київради та договір купівлі-продажу цієї землі визнано незаконними та скасовано.
Зазначається, попри це спірна земля неодноразово перепродувалась.

“З метою захисту інтересів столичної громади прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування земельних ділянок з незаконного користування. Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали правову позицію прокурора та витребували у приватного товариства спірні ділянки на користь територіальної громади міста Києва”, — додали в прокуратурі.



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