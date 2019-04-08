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МВС розповіло про зміни у видачі посвідчень водія
08 апреля 2019 | 10:36
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В Україні відбулися зміни в процедурі видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Найголовніші нововведення, за даними МВС, виглядають так:
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