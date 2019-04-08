МВС розповіло про зміни у видачі посвідчень водія

08 апреля 2019 | 10:36

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В Україні відбулися зміни в процедурі видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Найголовніші нововведення, за даними МВС, виглядають так: Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами.

Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.

Скорочено до 2-ох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.



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