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МВС розповіло про зміни у видачі посвідчень водія

08 апреля 2019 | 10:36

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В Україні відбулися зміни в процедурі видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.


 

Найголовніші нововведення, за даними МВС, виглядають так:

  • Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами.
  • Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.
  • Скорочено до 2-ох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.
  • Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.


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