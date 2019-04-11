ТЕМА

Социологи представили свой прогноз по второму туру выборов

11 апреля 2019 | 11:38

распечатать        комментарии [0]       добавить в

51% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 21% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного "Рейтингом" на пресс-конференции.


На вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины" 51% ответили, что за Зеленского, 21% - за Порошенко, 18% - не определились, а 10% не намерены голосовать.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Вечером 1 февраля в Киеве девицы из феминистского движения «Фемен» вновь продемонстрировали всем свои худосочные прелести. На этот раз девушки пришли в арт-центр Пинчука, где проходит фотовыставка Сергея Браткова «Украина», чтобы «выразить протест против пошлости и порнографии, представленной на выставке».
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100