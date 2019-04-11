Социологи представили свой прогноз по второму туру выборов

11 апреля 2019 | 11:38

51% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 21% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного "Рейтингом" на пресс-конференции.

На вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины" 51% ответили, что за Зеленского, 21% - за Порошенко, 18% - не определились, а 10% не намерены голосовать.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.