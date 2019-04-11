|
Социологи представили свой прогноз по второму туру выборов
11 апреля 2019 | 11:38
распечатать комментарии [0] добавить в
51% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 21% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного "Рейтингом" на пресс-конференции.
На вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины" 51% ответили, что за Зеленского, 21% - за Порошенко, 18% - не определились, а 10% не намерены голосовать.
Опрос проводился с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.
также читайте
[08.04.2019]
[08.04.2019]
[05.04.2019]
|
по теме
Джошуа жаждет биться с Усиком
11. 04. 2019 | 14:31
Непобедимый чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) выразил желание встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом). Правда, не сейчас, и для этого необходимо, чтобы было выполнено одно важное условие.
Основатель WikiLeaks арестован в Лондоне
11. 04. 2019 | 14:25
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне — прямо в здании посольства Эквадора, что стало возможным после того, как эта латиноамериканская страна приняла официальное решение лишить 47-летнего журналиста Ассанжа политического убежища. В посольстве Ассанж проживал в течение последних семи лет. Кричащего Джулиана выволокли на улицу. «Британия должна сопротивляться! Это попытка администрации Трампа!», — выкрикивал он.
Предьявлено обвинение львовскому полицейскому-драгдилеру
11. 04. 2019 | 12:06
Во Львове объявлено подозрение капитану полиции из местного управления противодействия наркопреступности, которого вместе с его начальником, задержанным за сбыт 100 граммов героина, уличили в вымогательстве и получении взятки с наркоторговцев в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Пьяный водитель-убийца получил пять лет тюрьмы
11. 04. 2019 | 12:05
Виновника "пьяной" ДТП, в ходе которой погиб 7-летний мальчик, осудили на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
Под Киевом задержали вора Батыра Бухарского, которого короновал дед Хасан
11. 04. 2019 | 11:42
В Киевской области полиция задержала российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский, который разыскивается Интерполом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Согласно данным Интерпола, преступник разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе ОПГ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»