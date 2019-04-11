Под Киевом задержали вора Батыра Бухарского, которого короновал дед Хасан

11 апреля 2019 | 11:42

В Киевской области полиция задержала российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский, который разыскивается Интерполом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Согласно данным Интерпола, преступник разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе ОПГ.

"Батыр Бухарский был коронован в Москве еще дедом Хасаном. Длительный срок Батыр Бухарский был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", - рассказал Аброськин.

Он также отметил, что, "рассчитывая на наше гуманное законодательство", вор приехал в Украину и "купил" украинское гражданство.