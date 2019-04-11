ТЕМА

Пьяный водитель-убийца получил пять лет тюрьмы

11 апреля 2019 | 12:05

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Виновника "пьяной" ДТП, в ходе которой погиб 7-летний мальчик, осудили на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.


Как сообщается, прокуроры доказали суду, что ДТП произошло по вине 41-летнего водителя, который в июне 2018 года, управляя грузовиком в состоянии алкогольного опьянения, возле села Райгород Немировского района, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем, в котором ехали супруги с малолетним ребенком. От полученных телесных повреждений мальчик погиб на месте происшествия.



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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