Предьявлено обвинение львовскому полицейскому-драгдилеру

11 апреля 2019 | 12:06

Во Львове объявлено подозрение капитану полиции из местного управления противодействия наркопреступности, которого вместе с его начальником, задержанным за сбыт 100 граммов героина, уличили в вымогательстве и получении взятки с наркоторговцев в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"В феврале 2019 года... задержали чиновника Управления противодействия наркопреступности ГУНП области за сбыт 100 граммов героина. Вместе с ним в преступной деятельности был задокументирован один из оперуполномоченных этого подразделения полиции. Сейчас капитану полиции тоже объявили подозрение", - сообщили в полиции.

Как отмечается, подозрение по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины капитану полиции объявила прокуратура Львовской области. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Речь идет о деле, фигуранты которого - начальник одного из межрайонных отделов УПН и его подчиненный 32-летний старший оперуполномоченный - были уличены в вымогательстве и получении неправомерной выгоды с лиц, занимающихся наркосбытом в регионе.

Кроме того, правоохранители, как отмечается, задокументировали совершение фигурантами еще одного преступления. "Полицейские передали одному из мужчин 100 граммов героина, которые он должен был сбыть и отдать им выручку", - указали в полиции.

Забирать средства от выручки на встречу со своим "агентом" чиновник полиции приехал лично. Сразу после получения денег майора полиции задержали.

Следователи прокуратуры объявили ему подозрение по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст. 307 УК Украины. Подозреваемого в сбыте наркотиков полицейского арестовали .

За совершенные действия злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.