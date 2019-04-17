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Подрыв авто украинского спецслужбиста: подрывник выжил
17 апреля 2019 | 17:55
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Исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля сотрудника спецслужбы Украины 4 апреля 2019 года остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга 17 апреля заявил Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Могу сообщить, что исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии. Он находится в больнице, он арестован, он участник нашего процесса", - сказал Грицак.
По его словам, неудачным взрывателем оказался руководитель российской диверсионно-террористической группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под автомобиль украинского разведчика, гражданин РФ Комаричев Алексей Анатольевич 78 г.р., постоянно проживает в городе Москва.
В разные периоды жизни Комаричев проходил военную службу в полку охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году он был уволен из-за компрометирующих обстоятельств с места службы и по нашим данным под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку, рассказал глава СБУ.
"При имеющимся в СБУ данным, при содействии ФСБ РФ, он был освобожден из-под стражи, где находился, и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран ЕС, а также Украины", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы в взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек получил ранения.
Напомним, 4 апреля, в Киеве неизвестным лицом совершено террористическое покушение на сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля.
Источник: УНН
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