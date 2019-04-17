Подрыв авто украинского спецслужбиста: подрывник выжил

"Могу сообщить, что исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии. Он находится в больнице, он арестован, он участник нашего процесса", - сказал Грицак.

По его словам, неудачным взрывателем оказался руководитель российской диверсионно-террористической группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под автомобиль украинского разведчика, гражданин РФ Комаричев Алексей Анатольевич 78 г.р., постоянно проживает в городе Москва.

В разные периоды жизни Комаричев проходил военную службу в полку охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году он был уволен из-за компрометирующих обстоятельств с места службы и по нашим данным под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку, рассказал глава СБУ.

"При имеющимся в СБУ данным, при содействии ФСБ РФ, он был освобожден из-под стражи, где находился, и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран ЕС, а также Украины", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы в взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек получил ранения.

Напомним, 4 апреля, в Киеве неизвестным лицом совершено террористическое покушение на сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля.