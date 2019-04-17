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Убийство тату-мастера в Тернополе: фото убийцы

17 апреля 2019 | 18:11

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В убийстве тату-мастера появились новые детали, о которых сообщили УНН в правоохранительных органах.


Убийство тату-мастера в Тернополе: появились детали

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На теле погибшей обнаружено более трех десятков колотых ран. Раны по всему телу.

Известно, что молодая женщина жила сама. 

Сейчас полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве.

Оперативники Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве.

Это - житель Тернополя Горбатюк Андрей Петрович, 3 ноября 1993 года рождения.

Просьба к гражданам, которые видели это лицо или располагают информацией о месте пребывания разыскиваемого, - сразу сообщить в полицию по телефонам: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или на линию "102". Анонимность гарантируется. 



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