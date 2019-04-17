|
Убийство тату-мастера в Тернополе: фото убийцы
17 апреля 2019 | 18:11
распечатать комментарии [0] добавить в
В убийстве тату-мастера появились новые детали, о которых сообщили УНН в правоохранительных органах.
На теле погибшей обнаружено более трех десятков колотых ран. Раны по всему телу.
Известно, что молодая женщина жила сама.
Оперативники Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве.
Это - житель Тернополя Горбатюк Андрей Петрович, 3 ноября 1993 года рождения.
Просьба к гражданам, которые видели это лицо или располагают информацией о месте пребывания разыскиваемого, - сразу сообщить в полицию по телефонам: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или на линию "102". Анонимность гарантируется.
также читайте
[17.04.2019]
|
по теме
Мужчина с канистрами бензина пытался зайти в собор в Нью-Йорке
18. 04. 2019 | 10:28
Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию города в Twitter.
Украина могла отстоять Крым
18. 04. 2019 | 10:26
Шансы отстоять Крым у Украины были и их нужно было использовать. Об этом в интервью "Фактам" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН.
Трем лицам избрали меры пресечения за подготовку к убийству в Иванковичах
18. 04. 2019 | 10:25
Суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в подготовке к совершению убийства с использованием пулемета в Иванковичах Киевской области, "оценив" организацию покушения на убийство в 192 тысячи гривен. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook, передает УНН.
10.000 украинцев заболели корью. 35 умерли
17. 04. 2019 | 18:27
В течение последних двух с половиной лет в Украине заболели корью почти 100 тысяч человек, для 35 из них болезнь стала летальной. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»