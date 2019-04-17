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Названы расценку за доступ к закрытым базам данных про граждан
17 апреля 2019 | 18:19
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга в СБУ в среду, 17 апреля, предупредил об угрозе доступа к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов и рассказал, за сколько продают такие данные, передает корреспондент УНН.
"Следствием установлено те угрозы, которые заключаются в неконтролируемом и беспрепятственном доступе к базам данных правоохранительных органов, доступ к которым может иметь почти каждый человек, который имеет смартфон, интернет, небольшие средства и желание вмешиваться в частную жизнь украинских граждан... Хочу озвучить установленные расценки на получение информации из закрытых баз данных правоохранительных органов, а также ведомственных баз", - сказал Матиос.
Так, по его словам, доступ к базе данных видеонаблюдения города Киева "Безопасный город" стоит 200-250 грн за один автомобиль. Он добавил, что доступ к базе МВД, Национальной полиции стоит 250-700 грн, доступ к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека, доступ к базе автотранспорта: передвижение в городе, парковки, административные протоколы и т.д. - 500 грн. Также он отметил, что детализация звонков с привязкой к месту "обойдется" в 4-7 тыс. грн за полгода соединений.
Информация о полученных доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации, по его словам, стоит 500 грн.
"Именно через такой механизм несанкционированных доступов за деньги к базам ведомственных правоохранительных органов, к базам органов государственной власти, было отслежено и установлено террористами место пребывания украинского военного разведчика генерала Шаповала и служащего, на которого было совершено покушение 4 апреля", - сказал военный прокурор.
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