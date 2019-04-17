Нардеп Крючков арестован. Вероятно ненадолго

Также суд обязал Крючкова сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, прокуроры САП просили суд арестовать Крючкова с правом внесения залога в сумме 346 млн грн. Адвокаты же Крючкова настаивали на его освобождении.

Крючков был экстрадирован в Украину из Германии 15 апреля. Его подозревают в хищении более 300 млн грн на схемах компании "Энергосеть".

В НАБУ сообщили, что готовят новые подозрения для Крючкова в остальных эпизодах уголовного производства.

По предварительным оценкам детективов, "деятельность" "Энергосети" обошлись бюджету Украины в 1,4 млрд грн.

Добавим, недавно журналисты проекта "Схемы" обнародовали полученные ими телефонные разговоры лиц, голоса которых похожи на Крючкова, нардепа от БПП Игоря Кононенко, бизнесменов братьев Игоря и Григория Суркисов и др. Переговоры подтверждают, что указанные лица могут быть причастны к выводу денег с облэнерго в Харькове, Черкассах и Запорожье в "частные карманы".

В частности, на одной из записей звучит просьба отвезти деньги в сумме 600 тыс. долларов в офис Суркисов.